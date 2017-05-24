Сирийские власти сообщили о ликвидации военного министра ИГ

2017-05-24 14:33 | www.apa.az | 3

Сирия сообщила об уничтожении «военного министра» «Исламского государства» (ИГ).

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, по информации сирийского государственного телевидения, ссылающегося на источники в военных кругах, «военный министр» террористов Абу Мусаб аль-Масри был ликвидирован в ходе операции к востоку от Алеппо. Вместе с ним погиб целый ряд высокопоставленных боевиков ИГ, включая подданных Саудовской Аравии и граждан Ирака.

Эта информация противоречит сообщениям иракских СМИ, согласно которым военным министром ИГ является бывший бригадный генерал Республиканской гвардии Ирака Ясин аль-Муадиди, вступивший в ряды боевиков шесть лет назад. Его предшественник, Абу Умар аш-Шишани (гражданин Грузии Тархан Батирашвили) погиб в результате бомбового удара ВВС США в Ираке. В то же время иранские СМИ сообщили, что «военным министром ИГ» назначен бывший командир таджикского ОМОНа полковник Гулмурод Халимов, известный также как аль-Таджики.