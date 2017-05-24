Евросоюз выходит в эфир в Азербайджане

2017-05-24 14:20 | www.oxu.az | 3

На «ASAN Radio» выйдет в эфир программа «AvropadASAN» Представительства Европейского союза, Азербайджанской дипломатической академии и ASAN Radio о Европе и Евросоюзе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на представительство ЕС, цель программы – наладить мост взаимопонимания между азербайджанской общественностью и Европой.

Радиопередача «AvropadASAN» будет длиться час, содержать образовательные, информационные и развлекательные новости о Европе и сопровождаться музыкой. Передача также расскажет о последних трендах из мира культуры, образования, путешествий и музыки в Европейском союзе, а также европейских культурных мероприятиях, которые состоятся в Азербайджане.

Гостями передачи станут гостящие или проживающие в нашей стране европейские художники, исполнители и предприниматели, а также жившие в Европе азербайджанцы.

Н.О.

