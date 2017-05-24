Зак Снайдер покинул «Лигу справедливости» из-за самоубийства дочери

2017-05-24 14:30 | www.oxu.az | 3

Американский кинематографист Зак Снайдер заявил о том, что покидает пост режиссера «Лиги справедливости». Причиной стало самоубийство его 20-летней дочери Отумн, которая погибла в марте, сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Hollywood Reporter.

По словам постановщика, он собирался сохранить произошедшее в тайне и закончить картину. Однако спустя два месяца режиссер понял, что не в состоянии продолжать съемки.

«Я решил оставить работу над фильмом, чтобы быть с семьей и детьми, которые действительно нуждаются во мне», - сказал Снайдер.

Жена постановщика Дебора Снайдер, которая была продюсером киноленты, также уходит со своего поста.

Директор Warner Bros. Pictures Тоби Эммерих поддержал решение пары. «То, через что они сейчас проходят, невозможно представить, и мое сердце с ними», - заявил глава компании.

Работу над фильмом, которая включает в себя постпродакшен и досъемку некоторых дополнительных сцен, будет завершать автор картины «Мстители» и сериала «Светлячок» Джосс Уидон. Премьера «Лиги справедливости» по-прежнему назначена на 17 ноября.

«Лига справедливости» — супергеройский боевик, основанный на комиксе издательства DC Comics. Главные роли исполнили Бен Аффлек, Генри Кавилл, Галь Гадот, Эзра Миллер и Джейсон Момоа.

Зак Снайдер известен благодаря таким экранизациям комиксов, как «300 спартанцев», «Хранители», «Человек из стали». Его последняя картина «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» вышла в 2016 году и собрала в прокате более 800 миллионов долларов, несмотря на то что была разгромлена критиками.

A.C.

