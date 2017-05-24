В Баку пройдет церемония награждения Azerbaijan Fashion Awards

2017-05-24 14:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Park İnn by Radisson, 14 июня в 20.00, пройдет церемония награждения Azerbaijan Fashion Awards, организованный ST Model School, сообщает Trend Life.

Премия вручается за вклад в развитие индустрии моды в Азербайджане в различных номинациях общественным деятелям и бизнесменам, представителям культуры, искусства и СМИ, спортсменам и дизайнерам. Авторы проекта – Орхан и Сулейман Танахирли.

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(Автор: Вугар Иманов)