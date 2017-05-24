Скончался внук Сталина режиссер Александр Бурдонский

2017-05-24 14:56 | www.apa.az | 3

Театральный режиссер, народный артист России и внук Иосифа Сталина Александр Бурдонский скончался вечером во вторник в больнице после тяжелой болезни.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», представитель театра сказал, что Александр Бурдонский скончался на 76-м году жизни. Прощание с ним состоится в театре, время гражданской панихиды и похорон будет известно позже.

Актриса Людмила Чурсина, которая много работала с режиссером, назвала его уход огромной потерей для театра. «Ушел человек, который знал о театре все. Александр Васильевич был настоящим трудоголиком. Его репетиции были не просто профессиональными занятиями, а жизненными размышлениями», - сказала она.

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая, в свою очередь, добавила, что Бурдонский был человеком уникального таланта и железной воли.

Отметим, Александр Бурдонский — режиссер-постановщик Центрального академического театра Российской армии, народный артист Российской Федерации (1996). Старший сын генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина.