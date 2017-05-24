В Азербайджане снизилась угроза заражения компьютеров через интернет

2017-05-24 14:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Риску заражения через интернет подвержено 29,95 процента компьютеров в Азербайджане, говорится в обзоре "Развитие информационных угроз" "Лаборатории Касперского" по итогам первого квартала 2017 года.

По сравнению с началом года этот показатель сократился на 21,2 процента.

Азербайджан занял шестое место среди 20 стран, подвергшихся наибольшему риску заражения через интернет, говорится в обзоре.

В ТОП-10 стран с результатами в 37,67 – 29,02 процента вошли Алжир, Белоруссия, Тунис, Украина, Казахстан, Азербайджан, Албания, Бангладеш, Катар и Армения.

В двадцатку стран вошли: Греция, Молдавия, Венесуэла, Киргизия, Вьетнам, Россия, Марокко, Шри-Ланка, Бразилия и Сербия.

В среднем в течение квартала 20,05 процента компьютеров пользователей интернета в мире хоть раз подвергались веб-атаке класса Malware.

В числе самых безопасных для серфинга в интернете стран Люксембург (14,4 процента), Германия (13,9 процента), Норвегия (13,83 процента), ЮАР (12,5 процента), США (10,56 процента), Уганда (10,29 процента) и Япония (9,18 процента).

В первом квартале 2017 года решения "Лаборатории Касперского" отразили более 479,5 миллиона атак, проводившихся с интернет-ресурсов, размещенных в 190 странах.

Зафиксировано более 79,2 миллиона уникальных URL, на которых происходило срабатывание веб-антивируса. Файловым антивирусом было зафиксировано более 174,9 миллиона уникальных вредоносных и потенциально нежелательных объектов.

Продуктами "Лаборатории Касперского" для защиты мобильных устройств было обнаружено свыше 1,3 миллиона вредоносных установочных пакетов, более 32 тысячи установочных пакетов мобильных банковских троянцев и свыше 218 тысячи установочных пакетов мобильных троянцев-вымогателей.

(Автор: Гусейн Велиев)

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