Спикер парламента Кыргызстана пригласил Азербайджан наблюдать за президентскими выборами
2017-05-24 15:07 | www.apa.az | 3
Спикер парламента Кыргызстана пригласил Азербайджан принять участие в наблюдательской миссии на президентских выборах, которые пройдут в стране осенью 2017 года.
Как сообщает АПА со ссылкой на 24.kg, об этом Чыныбай Турсунбеков говорил на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Огтаем Асадовым в Стамбуле (Турция).
На встрече стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений между двумя странами.
Торага Жогорку Кенеша отметил заинтересованность кыргызской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с Азербайджаном.
«Наши государства связывают многолетнее партнерство и схожесть истории двух братских народов», — отметил Чыныбай Турсунбеков.
По мнению спикера ЖК, необходимо наращивать сотрудничество в рамках Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА). Он отметил готовность Жогорку Кенеша провести очередное 7-е пленарное заседание ТюркПА в конце июля текущего года.