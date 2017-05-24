Турция ограничила поставки подсолнечного масла из России

2017-05-24 15:19 | www.oxu.az | 3

Турция ввела ограничения на беспошлинные поставки российского подсолнечного масла — заявки по лицензиям на импорт в режиме внутренней переработки удовлетворяются не в полном объеме, квота составляет 15-30%.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил РИА Новости исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

В среду газета «Ведомости» сообщила, что власти Турции ввели новые ограничения на импорт пшеницы из России — на РФ должно приходиться 20-25% от всех выданных лицензий на импорт пшеницы в режиме внутренней переработки, который дает право на беспошлинный ввоз товара.

«Мы получили информацию, что вводятся ограничения по поставкам подсолнечного масла. Все это происходит в неофициальной плоскости», - сказал Мальцев.

Он указал, что заявки на поставки российского подсолнечного масла удовлетворяются не в полном объеме. «Квота составляет 15-30%», - отметил исполнительный директор Масложирового союза.

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки. Представители турецкого бизнеса объясняли такие меры тем, что Россия не сняла полностью запрет на поставку продуктов из Турции, в частности томатов.

Н.О.