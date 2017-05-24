США сократит помощь Азербайджану на 90%

2017-05-24 15:24 | www.oxu.az | 3

Администрация президента США Дональда Трампа направила в Конгресс свои бюджетные рекомендации на 2018 финансовый год (FY18). Согласно этим рекомендациям, будет произведено существенное сокращение бюджета.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, согласно бюджету администрации, помощь Армении будет сокращена на 67 процентов, сократившись с 20,4 миллиона долларов в предыдущем финансовом году до 6,8 миллиона долларов США, предложенных для бюджета-2018.

Также сокращена финансовая помощь для Грузии и Украины на 58% и 70% соответственно. Помощь Азербайджану будет сокращена на 90% процентов и составит 1 миллион долларов.

Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить финансовую поддержку иностранным государствам.

Н.О.

