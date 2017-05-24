Министр: «Я не ожидаю каких-либо сюрпризов на встрече в Вене»

2017-05-24 15:44 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил министр энергетики Натиг Алиев в интервью журналу Caspian Energy. Он подчеркнул, что выполнение действующего соглашения позитивно повлияло на рынок нефти, благодаря чему цена на нефть, начиная с января, фактически была стабильной в диапазоне $50-55 за баррель.

«Для нас очень важна, прежде всего, стабильность и предсказуемость цен. Мы страна, которая зависит, конечно, от цены нефти на мировом рынке, так как именно она закладывается в расчеты при формировании доходной части бюджета. В этом году мы взяли на основу $40 за баррель и если цена держится на уровне $50, значит в течение 5 месяцев у нас образуются дополнительные поступления в бюджет, а это достаточно позитивный фактор для нашей экономики».

Касаясь министерской встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК в Вене 25 мая, глава Минэнерго Азербайджана отметил, что по ее итогам может быть принято решение о продлении соглашения. «Думаю, каждый из нас выскажется и, скорее всего, мы придем к необходимости пролонгировать соглашение, если понадобится, может быть даже еще больше сократить добычу нефти. Мы оптимистично оцениваем состояние рынка. Поэтому я не ожидаю подвохов или сюрпризов от итогов встречи в Вене. Мы сумеем договориться о том, что волнует весь мир. Думаю, Иран не будет против соглашения. С позицией Казахстана немного сложнее, так как они запустили в эксплуатацию новое месторождение Кашаган и вполне естественно, что новое месторождение должно выйти на определенный уровень коммерческой добычи. Я думаю, Казахстан найдет оптимальное решение этой проблемы», - добавил Н.Алиев.