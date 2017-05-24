Папа Римский преподнес подарок Трампу – ФОТО

2017-05-24 15:30 | www.oxu.az | 2

Встреча президента Соединённых Штатов с понтификом прошла сегодня утром в Ватикане. Содержание получасового разговора пока не разглашается, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Дональд Трамп в ходе общения с папой римским Франциском обменялся с ним подарками. В частности, он получил от главы Католической церкви символический медальон и несколько письменных обращений. В свою очередь, президент США передал понтифику специальное издание Мартина Лютера Кинга.

Вручая подарок американскому президенту, папа римский пояснил, что оливковое дерево — это символ мира. Медальон создал итальянский мастер. Дональд Трамп после слов благодарности отметил: «Нам нужен мир».

Он также получил от понтифика его обращение по поводу Международного дня мира и три послания, одно из которых посвящено защите окружающей среды. Президент США обещал ознакомиться со всеми документами.

Н.О.