«Азтелеком» обещает снижение тарифов

2017-05-24 15:37 | www.oxu.az | 3

Ожидается капитальная модернизация всей телекоммуникационной инфраструктуры ООО «Азтелеком».

Как передает Oxu.Az, об этом Trend заявил гендиректор ООО Суат Пашаев.

По его словам, в связи с изменениями имеются большие планы:

«При поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий будут заменены все сегменты сети. Важно заменить всю инфраструктуру по IP технологии. В местах отсутствия оптической инфраструктуры будут проложены кабели и создана беспроводная сеть».

Глава «Азтелеком» полагает, что на данный момент на рынке услуг IP телевидения имеется большой спрос. В связи с этим ООО проверяет ряд вариантов расширения охвата этой услуги на территории страны.

С.Пашаев также рассказал о тарифной политике и возможных изменениях как в корпоративном, так и в потребительском сегменте.

По его словам, необоснованно завышенные тарифы для корпоративных пользователей были вновь пересмотрены:

«Что касается индивидуальных потребителей, то здесь цены, можно сказать, укрепились. Несмотря на изменения в курсе маната и продажных цен, мы смогли сохранить цены стабильными. Чем больше проводится работ для усовершенствования инфраструктуры, тем больше появляется возможностей для уменьшения тарифов».

Глава «Азтелеком» отметил, что ожидается снижение тарифов, и теперь для сегмента индивидуальных пользователей готовятся новые предложения. Не исключено, что ценовой тариф останется прежним на фоне повышения скорости выхода в интернет:

«Дело в том, что большинство пользователей выбирают минимальный тариф. Не думаю, что минимальный предел будет снижен. Не могу обещать двукратное или трехкратное увеличение скорости, но тарифы будут снижены обязательно».

У.А.

