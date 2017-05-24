Начальник ГМС: «Число приезжающих в Азербайджан иностранцев растет с каждым днем»

2017-05-24 15:56 | www.apa.az | 3

«Число приезжающих в Азербайджан иностранцев растет с каждым днем. Это связано с экономическим развитием азербайджанского государства, работой, проделанной в области защиты прав человека, политической стабильностью».

Как сообщает АПА, об этом во время встречи с членами Каспийско-Европейского интеграционного делового клуба заявил начальник Государственной миграционной службы, советник государственной миграционной службы II степени Фирудин Набиев.

По его словам, в Азербайджане проводятся престижные мероприятия, в результате чего с каждым днем начало расти число иностранных граждан, желающих приехать в Азербайджан как с целью вложения инвестиций, так и проживания, или же просто в качестве туристов: «С целью упрощения визитов туристов в Азербайджанскую Республику применяется система «ASAN Viza». Если посмотреть на статистику, то можно увидеть, что после применения данной системы число приезжающих в Азербайджан граждан из одних стран выросло в 5, а из других – в 10 раз».