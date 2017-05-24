В следующем году при распределении поурочных часов учителей за основу будут взяты результаты диагностического оценивания

2017-05-24 16:01 | www.apa.az | 3

В следующем году при распределении учебной нагрузки учителей за основу будут взяты результаты их диагностического оценивания.

Как сообщает АПА, об этом заявил завотделом человеческих ресурсов Министерства образования Эшги Багиров. По его словам, поурочные часы учителей будут определены в соответствии с их результатами на экзаменах. В каждом учебном заведении учебная нагрузка должна быть распределена в соответствии с показателем качества.

Э.Багиров сказал, что преподаватель с высокими показателями должен быть обеспечен более высокой учебной нагрузкой: «Если учебная нагрузка в школе составляет 100 часов, из 5-6 учителей больше всего часов нужно отдать тем, кто набрал больше баллов. Набравшие мало баллов, должны получить мало часов. Учебная нагрузка учителей определяется в начале каждого учебного года – в сентябре и остается неизменной за исключением особых случаев. Когда в сентябре в школах будет проводиться раздел уроков для нового учебного года, за основу будут взяты результаты их диагностического оценивания. До сих пор эта процедура применялась в определенных школах в тех районах, где проводилось диагностическое оценивание. Но в прошлом году диагностическое оценивание проходило везде. В течение этого учебного года диагностическое оценивание всех учителей по стране полностью завершится. С нового учебного года этот процесс везде должен соответствовать правилам и применяться по отношению ко всем учителям».