SOCAR вступает на иранский рынок

2017-05-24 15:44 | www.oxu.az | 2

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) включена в список партнеров иранской E&P Companies.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил замминистра нефти Ирана по международным вопросам Эмирхусейн Заманиния.

«В прошлом месяце SOCAR направила обращение для участия в проектах в Иране. Теперь SOCAR может участвовать в проектах в Иране и инвестировать в страну параллельно с такими крупными компаниями как Shell, Total», - отметил он.

По словам Э.Заманиния, в Иране SOCAR может участвовать в буровых проектах и в сфере переработки:

«SOCAR предложены потенциальные проекты и компания должна сама выбрать их».

У.А.

