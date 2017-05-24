Нашелся политик, «победивший» Трампа в рукопожатии – ВИДЕО

2017-05-24 15:50 | www.oxu.az | 3

Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон победил президента США Дональда Трампа в состязании по рукопожатиям.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Mashable.

На саммите в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде Рахмон, приветствуя президента США, отреагировал на энергичное рукопожатие Трампа, дернув руку американского лидера к себе. В результате возник неловкий момент, который длился семь секунд и напоминал игру в перетягивание канатов.

Дональд Трамп печально известен своим особым стилем пожимать руку, который можно охарактеризовать как «дергай и тащи». Такое рукопожатие может являться «демонстрацией силы», полагает автор статьи.

Н.О.