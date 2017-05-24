Иностранная рабочая сила в энергетическом секторе Азербайджана составляет 8-10%

2017-05-24 16:06 | www.apa.az | 3

«Государственная служба миграции очень внимательно относится к вопросу привлечения к работе в Азербайджане иностранцев. Как у госслужбы в наших интересах, чтобы в первую очередь работой были обеспечены граждане Азербайджана».

Как передает АПА-Экономикс, об этом во время встречи с членами Каспийско-Европейского интеграционного делового клуба заявил начальник Государственной миграционной службы, советник государственной миграционной службы II степени Фирудин Набиев.

Он отметил, что в Азербайджане принятие на работу иностранцев осуществляется на основе квоты, в связи с этим в 2016 году был принят закон. «Иностранцы привлекаются на те работы, где нет вакантных мест для граждан Азербайджана. В вопросе квоты уже также наблюдается сокращение. Если иностранная рабочая сила в энергетическом секторе в 2012 году составляла 30-35%, то сейчас эта цифра снизилась до 8-10%».