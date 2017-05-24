В Сети показали четырех сцепившихся хвостами белок – ВИДЕО

2017-05-24 16:12 | www.oxu.az | 3

В Сети было обнародовано видео в котором показаны четыре молодых белки, которые запутались своими хвостами. Животные, по всей видимости, были в отчаянии, поскольку могли перемещаться только все вместе.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Mashable.

Белок в таком плачевном положении заметил мужчина, выглянув из своего окна. Изначально он позвонил в специальную службу спасения животных, однако ее работники в этот день отдыхали.

В итоге ему вместе с отцом пришлось взять дело в свои руки. По прошествии некоторого времени им таки удалось освободить белок.

Н.О.