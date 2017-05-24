Азербайджанцы стали чаще покупать жилье в Турции

2017-05-24 16:20 | www.oxu.az | 5

Граждане Азербайджана в апреле этого года купили в Турции 65 домов, что на 30% больше по сравнению с прошлым месяцем. В общей сложности в январе-апреле этого года граждане Азербайджана закупили в Турции 224 квартиры. В годовом сравнении это больше на 4,2%.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в официальной статистике Турции.

В апреле граждане Азербайджана заняли 7-ое место среди иностранцев по количеству купленных квартир в Турции. Азербайджан опередили Ирак (245), Саудовская Аравия (185), Кувейт (169), Россия (99), Афганистан (81) и Германия (74). В целом, за 4 месяца этого года в списке купивших жилье иностранцев Азербайджан занял 6-е место после Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта, Афганистана и России.

Напомним, что граждане Азербайджана в апреле 2016 года купили в Турции 47 домов. В целом, в январе-апреле 2016 года нашим согражданам было продано 215 домов.

A.M.

