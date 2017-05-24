Определены новые правила эвакуации дорожной полицией автомобилей

2017-05-24 16:30 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, это было отмечено в «Инструкции дорожно-патрульной службы», принятой на коллегии МВД и вступившей в силу 19 мая.



Инспектор ДПС осуществляет эвакуацию транспортного средства в соответствии со следующими правилами:



- транспортное средство, нарушившее правило стоянки и остановки, создающее на дороге пробку и мешающее движению как других транспортных средств, так и пешеходов, после заполнения протокола об административном нарушении, фото и видео регистрации с использованием бортового компьютера отправляется на охраняемую штрафную стоянку;

- инспектор ДПС по рации передает информацию о нарушении в дежурную часть. К месту нарушения вызывается эвакуатор. Информация о применении эвакуатора отмечается в «Журнале регистрации эвакуированных транспортных средств»;

- инспектор ДПС заполняет «Протокол отправки на стоянку транспортного средства» (с занесением отметок о видимых повреждениях на кузове автомобиля и для извещения владельца транспортного средства) и передает экипажу эвакуатора;

- на основе протокола экипаж эвакуатора забирает транспортное средство на стоянку;

- В случае если загрузка транспортного средства на эвакуатор началась, а также если после загрузки транспортного средства водитель подошел к эвакуатору, отправка транспортного средства на штрафстоянку недопустима;

- Также эвакуатор используется для того, чтобы перевезти транспортное средство, вышедшее из строя в результате ДТП и убрать с проезжей части дороги бесхозные транспортные средства с территорий проведения специальных мероприятий.