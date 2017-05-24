Суд в Тайване признал незаконным запрет на гей-браки

2017-05-24 16:30 | www.oxu.az | 3

Высший суд Тайваня постановил, что определение брака как союза между мужчиной и женщиной, записанное в гражданском кодексе, ущемляет права сексуальных меньшинств, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Суд дал парламенту два года на исправление кодекса. Если этого не будет сделано, однополые пары автоматически получат возможность вступать в брак.

В случае, если однополые пары получат возможность заключать браки, Тайвань станет первым местом в Азии, где гей-браки будут разрешены.

Закон о браке в нынешнем виде суд счел антиконституционным. В конституциии Тайваня зафиксированы права граждан на свободные браки.

«Нынешние положения закона о браке не позволяют двум людям одного и того же пола создавать долгосрочные моногамные интимные союзы с целью вести совместную жизнь. Это, очевидно, большое правовое упущение», - говорится в решении суда.

Дебаты по поводу разрешения однополых браков идут в Тайване уже давно. Юридически однополые союзы признаются во многих штатах и муниципалитетах - их регистрируют наравне с гетеросексуальными браками. Ежегодный гей-парад в Тайване считается крупнейшим в Азии.

В прошлом году в парламент страны был внесен законопроект о легализации гей-браков. Если он будет принят, то в соответствующем законе определение брака поменяют на «союз двух сторон» вместо «союз женщины и мужчины». Однако законопроект был отклонен на фоне массовых протестов.

Н.О.