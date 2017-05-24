Эюб Гусейнов об опасности крепких помидоров

2017-05-24 16:37 | www.oxu.az | 3

«В составе крепких помидоров, продающихся в магазинах и рынках Баку, имеются гены животных».

Как передает Oxu.Az, об этом AzNews.az заявил председатель Общества свободных потребителей Эюб Гусейнов.

Он отметил, что именно поэтому помидоры бывают крепкими:

«Крепость повышает срок годности помидоров. Услуги на товарном рынке Азербайджана готовятся не для потребителя, а для рынка».

По словам Эюба Гусейнова, каждый год в гены сельскохозяйственных товаров вносят изменения:

«Семена геномодифицированных помидоров привозят из-за границы. Подобная продукции вредна для организма. Они могут привезти к развитию раковых опухолей».

У.А.

