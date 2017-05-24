Начальник ГМС: «Бизнесмены привлекают на работу приезжающих в страну по туристической визе иностранцев»

2017-05-24 16:44 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом во время встречи с членами Каспийско-Европейского интеграционного делового клуба заявил начальник Государственной миграционной службы, советник государственной миграционной службы II степени Фирудин Набиев.

Начальник ГМС отметил, что в некоторых случаях бизнесмены привлекают на работу тех, кто приехал в страну по туристической визе: «Есть представительства и филиалы, при осуществлении проверок деятельности которых выявляются определенные нарушения законодательства. У них нет даже места работы. Для получения разрешения на работу они обращаются в Государственную миграционную службу. Здесь возникает вопрос. Если у них нет фактического места работы, тогда зачем они обращаются?»

Ф.Набиев сказал, что в Азербайджане, независимо от религии, национальности и культуры, к каждому иностранцу проявляется такое же отношение, что и к гражданам Азербайджана: «Я говорю это потому, что имеются случаи транзита в другие страны тех, кто приехал из иностранного государства и проработал в нашей стране определенное время. Некоторые предприниматели создают им для этого условия. Данные случаи пресекаются. В 2016 году сотрудниками Государственной миграционной службы были выявлены 6 групп, состоящих из граждан Бангладеш».

Начальник ГМС добавил, что владельцы некоторых гостиниц не проводят регистрацию иностранных граждан.