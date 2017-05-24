Провалившийся на экзамене абитуриент хотел покончить с собой – ВИДЕО

2017-05-24 16:44 | www.oxu.az | 6

Житель Шамкира совершил попытку суицида.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал ARB 24, 18-летний житель села Татарлы Намиг Гасымов попытался уйти из жизни, выпив лекарство.

Молодой человек был немедленно доставлен в Станцию скорой помощи города Говлар Товузского района, а оттуда – в реанимационное отделение Центральной больницы Товузского района. Его состояние расценивается как средней тяжести.

По предварительной версии, причиной попытки суицида Намига стал неудовлетворительный результат вступительных экзаменов.

По факту в отделении полиции Товузского района ведется расследование.

З.Г.