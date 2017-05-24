Теле-радио ведущий Джавид Османов прошел "авторскую глухоту" (ФОТО)

2017-05-24 16:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Недавно на одном из литературных сайтов прошел опрос. Читателям предложили ответить всего на два вопроса:

1)Произведение воспринимается лучше, когда человек сам читает текст, напечатанный автором...

2) Произведение воспринимается лучше, когда текст произведения произносится автором с характерными интонациями...

Так вот, около 67 процентов отдали предпочтение второму варианту.

Показывать свои творения не только нужно, но и надо, причем в интересной форме. Не просто стоит, но и необходимо это делать. Есть такое понятие, как "авторская глухота". Сам автор, зачастую, не может выявить недостатки в своих произведениях. Только тогда, когда произведение выходят в народ, можно судить об их состоятельности и успехе автора. Как говорится, иначе вы никогда не узнаете "цену" своим произведениям.

Этим путем решил пойти теле-радио ведущий Джавид Османов, проведя первое публичное чтение новой книги "MediaMən" (Медиа и Я) в одном из андеграундных кафе Баку, сообщает Trend Life.

"Когда автор сам читает свое произведение в необходимом для него темпе, делая акцент на нужные слова, ударения и т.п., читатель воспринимает его совершенно отлично от чтения со страницы, ближе, так сказать, к сути", - отметил автор, прочитав несколько глав из новой книги под аплодисменты гостей.

Художник Надир Шах также преподнес Джавиду Османову его портрет.

В книге в художественной форме идет повествование автора о роли СМИ в современной жизни общества, раскрывается взгляд молодого теле-радио ведущего.

(Автор: Вугар Иманов)