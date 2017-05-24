В Петербурге утонул лауреат ММКФ Максим Шавкин

2017-05-24 16:50 | www.oxu.az | 3

В Санкт-Петербурге утонул лауреат Московского международного кинофестиваля Максим Шавкин, передает Oxu.Az со ссылкой на журнал «Сеанс».

«Мы скорбим вместе со всеми, кому был дорог Максим и то, что он делал», - пишет издание.

Шавкин – режиссер, выпускник Московской школы нового кино. Его фильм «14 шагов» победил в короткометражном конкурсе 36-го ММКФ.

Ленту также показывали в программе «Синефондасьон» Каннского фестиваля.

A.C.

