Азербайджан и Армения борются за американского баскетболиста

2017-05-24 17:00 | www.oxu.az | 3

Американский баскетболист Райан Ботрайт, выступающий за хорватский клуб «Цедевита», получил предложение стать гражданином Азербайджана и выступать за сборную нашей страны.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на хорватские СМИ.

Свой паспорт 24-летнему разыгрывающему предлагают также Армения и Грузия. Интерес армян к баскетболисту, выступающему в Хорватии, объясняется тем, что сборную Армении недавно возглавил хорватский специалист Никша Бавчевич.

Райан Ботрайт поиграл в различных американских командах, но попасть в клуб Национальной баскетбольной ассоциации ему не удалось. До «Цедевиты» он также выступал в итальянской «Орландине» и китайском «Гуанджоу».

Н.О.