Натиг Алиев: На встрече в Вене сюрпризов не будет

2017-05-24 17:15 | www.oxu.az | 3

«Азербайджан доволен результатами действующего соглашения по сокращению добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК и поддерживает продление соглашения».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр энергетики Натиг Алиев в интервью журналу Caspian Energy.

Он подчеркнул, что выполнение действующего соглашения позитивно повлияло на рынок нефти, благодаря чему цена на нефть, начиная с января, фактически была стабильной в диапазоне 50-55 долларов за баррель.

«Для нас очень важна, прежде всего, стабильность и предсказуемость цен. Мы страна, которая зависит, конечно, от цены нефти на мировом рынке, так как именно она закладывается в расчеты при формировании доходной части бюджета. В этом году мы взяли на основу 40 долларов за баррель и если цена держится на уровне 50 долларов, значит, в течение пяти месяцев у нас образуются дополнительные поступления в бюджет, а это достаточно позитивный фактор для нашей экономики», - заявил министр.

Касаясь министерской встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК в Вене 25 мая, глава Минэнерго Азербайджана отметил, что по ее итогам может быть принято решение о продлении соглашения.

«Думаю, каждый из нас выскажется и, скорее всего, мы придем к необходимости пролонгировать соглашение, если понадобится, может быть даже еще больше сократить добычу нефти. Мы оптимистично оцениваем состояние рынка.

Поэтому я не ожидаю подвохов или сюрпризов от итогов встречи в Вене. Мы сумеем договориться о том, что волнует весь мир. Думаю, Иран не будет против соглашения. С позицией Казахстана немного сложнее, так как они запустили в эксплуатацию новое месторождение Кашаган и вполне естественно, что новое месторождение должно выйти на определенный уровень коммерческой добычи. Я думаю, Казахстан найдет оптимальное решение этой проблемы», - добавил Н.Алиев.

У.А.

