В Риге обсудили расширения экономического сотрудничества с Азербайджаном
2017-05-24 17:05 | www.trend.az | 3
БАКУ/Trend/ - В столице Латвии состоялось обсуждение вопроса расширения экономического сотрудничества с Азербайджаном, об этом говорится на сайте азербайджанского посольства в Риге.
Посол Азербайджана в Латвии Джаваншир Ахундов провел встречу с работающими этой стране азербайджанскими предпринимателями.
В ходе встречи были обсуждены возможности расширения торговых связей и увеличения товарооборота между Азербайджаном и Латвией.
Дипломат подчеркнул, что политический диалог между странами находится на высоком уровне, а также отметил необходимость соответствующего интенсивного роста и в сфере экономического сотрудничества.
Дипломат отметил несколько важных проектов, которые могли бы увеличить двусторонние экономические взаимосвязи: в том числе, участие Азербайджана в проекте контейнерного поезда «ЗУБР», соединяющего транспортные узлы в Прибалтийском, Черном и Каспийском регионах.
В свою очередь, азербайджанские предприниматели выдвинули ряд предложений по развитию экономических и торговых отношений между Латвией и Азербайджаном.
Участники встречи отметили необходимость открытия прямых авиарейсов, в целях укрепления торговых взаимосвязей.
Также была отмечена важность открытия торгового дома Азербайджана в Риге, в целях увеличения экспорта из Азербайджана в Ригу.
По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Латвией за первый квартал 2017 года составил свыше 350 тысяч долларов США.
(Автор: Анаханум Хидаятова)
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