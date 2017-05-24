Умер «настоящий» лютоволк Джона Сноу из «Игры престолов»

2017-05-24 17:23 | www.oxu.az | 2

Умер «настоящий» лютоволк Джона Сноу из сериала «Игра престолов», о чем сообщил писатель Джордж Мартин в своем твиттере, передает Oxu.Az со ссылкой на gazeta.ru.

В книжной серии «Песнь льда и огня» и в сериале «Игра престолов» у Джона Сноу есть лютоволк-альбинос Призрак.

В честь этого животного был назван один из питомцев центра спасения Wild Spirit Wolf Sanctuary в США. Мартин и его супруга помогают этой организации.

По словам писателя, призрак из реальной жизни умер на этой неделе, и его будет не хватать.

Призрак из «Игры престолов» по-прежнему жив. Премьера нового сезона пройдет 16 июля.

Ранее сообщалось, что количество спин-оффов сериала «Игра престолов» выросло до пяти.

A.C.

