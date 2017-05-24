Минобразования хочет продлить учебный год

2017-05-24 17:33 | www.oxu.az | 3

После того, как на повестку дня вновь встал вопрос о проведении учебного года с 1 сентября по 25 мая, министерство образования Азербайджана выступило с обратным заявлением.

Как заявил Oxu.Az глава пресс-службы министерства Джасарат Валехов, в последние дни в медиа и социальных сетях широко обсуждался вопрос о проведении учебного года с 1 сентября по 25 мая, но министерство, наоборот, подумывает о продлении учебного года:

«Два года назад Кабмин принял решение о продлении учебного года на две недели. Основная цель заключалась в адаптации числа учебных недель в нашей стране (ранее 32, теперь 34 недели) к числу учебных недель развитых стран (38-40 недель). Чем больше занимаешься, тем больше знаешь. Несмотря на то, что мы продлили учебный год на две недели, мы отстаем от развитых стран минимум на 3-4 недели. Может, мы сумеем заполнить этот пробел, начав учебный год 1 сентября и завершив 14 июня? Пусть будет 1 сентября, но в то же время вновь повторяю – наша проблема – не долгий, а короткий учебный год».

Напомним, что депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа несколько дней назад выдвинул предложение передвинуть начало учебного года на 1 сентября, а конец – на 25 мая. По мнению депутата, это окажет положительное влияние на качество образования и пойдет на пользу учителям, детям и родителям.

З.Г.

