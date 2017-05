Фаиг Агаев посвятил композицию успехам паралимпийцев на Исламиаде (ВИДЕО)

2017-05-24 17:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана Фаиг Агаев посвятил свой хит "Dönmə geri" (Не возвращайся), которая представлена на радиоволнах в форме ремикса, успехам наших паралимпийцев на IV Играх исламской солидарности Баку-2017, сообщает Trend Life.

"Паралимпийцы - сильные духом люди, которые любят, радуются жизни, ценят своих близких и родных, не пасуют перед трудностями и добиваются новых побед. Имея врожденные или приобретенные ограничения физических возможностей, они ставят рекорды в спортивных соревнованиях, научившись не только жить, но и побеждать. Лично я всегда восхищаюсь их силой воли! Все паралимпийцы настоящие герои! Этой композицией желаю им, чтобы их невзгоды всегда оставались в прошлом, а впереди - новые победы", - отметил Фаиг Агаев.

На проведенных в Баку Играх исламской солидарности более трех тысяч спортсменов, представляющих 54 страны, соревновались за 269 комплектов медалей. Игры проходили на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским. Национальная сборная Азербайджана завершила соревнования на первом месте с 75 золотыми, 50 серебряными и 37 бронзовыми медалями. Азербайджанские паралимпийцы завоевали 24 награды (дзюдо и атлетика) – 12 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали.

(Автор: Вугар Иманов)