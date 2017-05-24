Воры проникли в Управление МВД России

2017-05-24 17:44 | www.oxu.az | 3

Неизвестные проникли в кабинеты Управления МВД России на Большой Лубянке, которое отвечает за безопасность во время проведения ЧМ-2018 и Кубка Конфедераций.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Известно, что в кабинетах на третьем этаже лежали служебные документы, касающиеся обеспечения безопасности на стадионах матчей чемпионата мира по футболу и Кубка Конфедераций. При этом ничего ценного не пропало.

В настоящее время сотрудники управления проверяют, какие документы могли быть украдены.

Н.О.