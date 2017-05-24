Центробанк Азербайджана выпустит еще одну эмиссию нот

2017-05-24 17:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана зарегистрировала проспект эмиссии краткосрочных нот Центрального банка на сумму 25 миллионов манатов, сообщает в среду финрегулятор.

В рамках эмиссии будет выпущено 250 тысяч нот стоимостью сто манатов каждая и с периодом обращения в 28 дней.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Официальный курс на 24 мая составляет 1,7021 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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