Сборная Азербайджана начинает подготовку к чемпионату Европы

2017-05-24 17:52 | www.apa.az | 3

Завтра начнутся учебно-тренировочные сборы мужской сборной Азербайджана по боксу.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Apasport.az», подготовка рассчитана на чемпионат Европы, который будет проведён 14-26-го июня в Харькове (Украина).

Тренировки будут проводиться дважды в день в Боксёрском центре, в них примут участие 25 боксёров. Сборы начнутся в Баку и завершатся 3-го июня. Затем будет уточнён состав сборной и 4-го июня команда поедет в Украину.

Наши боксёры завершат подготовку к чемпионату Европы в Харькове.