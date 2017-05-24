Вышли новые трейлеры к фильму «Человек-паук: Возвращение домой» – ВИДЕО

2017-05-24 17:52 | www.oxu.az | 3

Студия Sony Pictures Entertainment опубликовала два новых трейлера к фильму «Человек-паук: Возвращение домой». Оба опубликованы на YouTube, передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

В третьем официальном трейлере можно увидеть главного героя в исполнении Тома Холланда, а также Тони Старка, которого играет Роберт Дауни-младший.

Кроме того, появляются персонажи Дональда Гловера и Майкла Китона.

В новом международном трейлере Человек-паук снимает видео, в котором рассказывает о знаменитой битве Мстителей в аэропорту (из картины «Первый мститель: Противостояние»). Также более подробно представлен злодей в исполнении Китона.

В американский прокат новый «Человек-паук» выйдет 7 июля.

A.C.