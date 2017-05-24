Джоджуг Марджанлы обеспечат телефонной связью

2017-05-24 18:00 | www.oxu.az | 3

Завершены работы по созданию телекоммуникационной инфраструктуры освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района,

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сказал источник на телекоммуникационном рынке страны.

По словам собеседника агентства, сдача в эксплуатацию телекоммуникационной сети в селе ожидается 28 мая, что будет приурочено к празднуемому в Азербайджане Дню Республики.

Работы по строительству телекоммуникационной инфраструктуры в селе Джоджуг Марджанлы велись согласно поручению министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

З.Г.

