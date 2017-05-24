Папа Римский направил поздравительное письмо президенту Азербайджана

2017-05-24 17:58 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, в письме говорится:

«Рад передать Вам и Вашему народу мои искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – 28 Мая – Дня Республики. С удовлетворением вспомнив недавний мой визит в Вашу страну, прошу Всевышнего ниспослать каждому гражданину Азербайджана счастья и благополучия. Да не оставит Всевышний своей милостью руководство Вашей страны и азербайджанский народ».