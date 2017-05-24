В Бразилии нашли изумруд весом в 300 кг

2017-05-24 18:06 | www.oxu.az | 4

Горняки в Бразилии обнаружили гигантский изумруд весом в 272 килограмма и высотой 1,3 метра, передает Oxu.Az со ссылкой на Associated Press.

Представитель департамента по добыче природных ископаемых Паоло Сантана сообщил, что изумруд был найден порядка 20 дней назад в штате Баия на северо-востоке страны. Он не стал давать оценок стоимости изумруда, который был продан одному из горнопромышленников региона.

Юрист покупателя сообщил, что владелец изумруда, имя которого не называется, намерен выставить минерал на обозрение в библиотеках и музеях, отмечает агентство.

Сантана также указал, что это второй крупный изумруд, найденный в регионе. Предыдущая находка, сделанная в 2001 году, была тяжелее и стоила более 300 миллионов долларов.

Н.О.