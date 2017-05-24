В Петербурге задержали звезду Comedy Club – ВИДЕО

2017-05-24 18:09 | www.oxu.az | 4

Звезда Comedy Club из Петербурга Илья Соболев накануне вечером был задержан полицейскими. Его автомобиль остановили в центре города для проверки документов. Он предъявил своё удостоверение, но оказалось, что оно недействительно, передает Oxu.Az со ссылкой на life.ru.

Полицейские сообщили ему, что его лишили права управления автомобилем ещё в 2014 году. Однако, как утверждает сам Соболев, он об этом не знал и не получал решений суда.

Согласно части 2 ст. 12.7 Административного Кодекса, участнику трио «Смирнов, Иванов, Соболев» светит штраф 30 тысяч рублей, арест на срок до 15 суток или общественные работы в течение 100–200 часов.

A.C.