Рамзан Кадыров завел Telegram-канал

2017-05-24 18:15 | www.oxu.az | 3

Глава Чечни Рамзан Кадыров завел в мессенджере Telegram собственный канал.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он сообщил в своем инстаграме.

Как пояснил глава республики, таким образом, он «сделал еще один шаг навстречу» своим читателям и подписчикам.

«Я завел свой канал в Telegram, в котором планирую делиться с вами своими мыслями, наблюдениями и житейским опытом в более неформальном виде», - подчеркнул он.

Кадыров уже опубликовал две записи, причем первая запись была сделана еще вечером 23 мая.

Во втором посте в телеграме Кадыров отметил, что «уже появились фейки» его аккаунта.

«Не ведитесь, друзья. Я здесь, и я настоящий. Всем удачного дня! Аллаху Акбар!», - добавил чеченский глава.

В марте 2016 года Кадыров завел англоязычный аккаунт в инстаграме.

Н.О.