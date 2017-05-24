Рамзан Кадыров завел Telegram-канал
2017-05-24 18:15 | www.oxu.az | 3
Глава Чечни Рамзан Кадыров завел в мессенджере Telegram собственный канал.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он сообщил в своем инстаграме.
Как пояснил глава республики, таким образом, он «сделал еще один шаг навстречу» своим читателям и подписчикам.
«Я завел свой канал в Telegram, в котором планирую делиться с вами своими мыслями, наблюдениями и житейским опытом в более неформальном виде», - подчеркнул он.
Кадыров уже опубликовал две записи, причем первая запись была сделана еще вечером 23 мая.
Во втором посте в телеграме Кадыров отметил, что «уже появились фейки» его аккаунта.
«Не ведитесь, друзья. Я здесь, и я настоящий. Всем удачного дня! Аллаху Акбар!», - добавил чеченский глава.
В марте 2016 года Кадыров завел англоязычный аккаунт в инстаграме.
Н.О.