Серджо Маттарелла: Плодотворные связи между Италией и Азербайджаном будут углубляться и развиваться

2017-05-24 18:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Италии Серджо Маттарелла поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«От имени народа Италии и от своего имени выражаю искренние пожелания мира и благополучия дружественному азербайджанскому народу в связи с 28 Мая - Днем Республики. Мы очень удовлетворены уровнем прочных связей, соединяющих Италию и Азербайджан, когда исполняется 25 лет с установления дипломатических отношений между нашими странами. Такие связи дружбы и сотрудничества между официальными и гражданскими обществами обогащаются благодаря отношениям, обретающим все более устойчивую форму. Надеюсь, что существующие между странами плодотворные связи будут в дальнейшем еще больше углубляться и развиваться.

Усилия, прилагаемые для завершения подготовки нового соглашения о партнерстве между ЕС и Азербайджаном, создадут благоприятные условия для укрепления сотрудничества в торгово-экономической сфере и конструктивного диалога на темы, касающиеся общих интересов», - говорится в поздравлении Президента Италии.