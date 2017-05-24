Президент Азербайджана утвердил «Положение о системе «Льготное жилье»

2017-05-24 18:24 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Положения о системе «Льготное жилье».

Как передает АПА-Экономикс, Кабинету министров поручено в течение 3 месяцев подготовить и представить главе государства предложения с целью приведения в соответствие с данным указом президентских актов, в течение 3 месяцев обеспечить соответствие нормативно-правовых актов Кабмина с данным указом и проинформировать об этом президента Азербайджана, а также решить все вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить соответствие нормативно-правовых актов и актов нормативного характера органов центральной исполнительной власти с данным указом и проинформировать об этом Кабинет министров.