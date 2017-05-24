Верховный суд Испании утвердил приговор Месси в виде 21 месяца тюрьмы – ФОТО

2017-05-24 18:20 | www.oxu.az | 3

Верховный суд Испании утвердил обвинительный приговор нападающему «Барселоны» Лионелю Месси в виде 21 месяца тюрьмы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Чемпионат, футболист и его отец предстали перед судом в июне 2016 года по обвинению в сокрытии налогов на сумму 4,1 млн евро в 2007, 2008 и 2009 годах. Речь идет о деньгах, которые аргентинский футболист получал за использование своего имиджа.

Этот приговор не предполагает нахождения в тюрьме, поскольку любое наказание менее двух лет в Испании является испытательным сроком.

Н.О.