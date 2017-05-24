Эрдоган: Мы гордимся тем, что Азербайджан занял влиятельную позицию на международной арене

2017-05-24 18:22 | www.oxu.az | 3

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 28 мая – Днем Республики.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в письме Эрдогана говорится:

«Уважаемый господин Президент, дорогой брат, поздравляю Вас и в Вашем лице весь азербайджанский народ с национальным праздником страны – Днем Республики. Со дня восстановления Азербайджаном своей независимости мы высоко ценим и следим за успехами, которые он достиг во всех сферах, гордимся тем, что ваша страна заняла влиятельную позицию на международной арене. Уверен, что под Вашим решительным и дальновидным руководством Азербайджан в будущем достигнет еще более значимых успехов.

Мы рады, что связи между нашими странами во всех сферах достигли высокого уровня. Уверен, что сотрудничество между нашими народами, тесно связанными друг с другом общей историей, культурой и традициями, благодаря нашему тесному партнерству будет углубляться во всех сферах. Пользуясь случаем, хочу еще раз пожелать Вам, мой дорогой брат, крепкого здоровья и счастья, дружественному и братскому азербайджанскому народу мира и благополучия».

A.C.

