В Баку презентована книга Сакины Джафар "Две лодки. Путешествие одной души в океане бесконечности" (ФОТО)

2017-05-24 18:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Центре распространения книг Azerkitab состоялась презентация первой авторской книги Сакины Джафар «Две лодки. Путешествие одной души в океане бесконечности», сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

На открытии Сакина Джафар рассказала о создании книги, которая была написана в течение восьми лет, в разные периоды жизни автора, и это результат работы над собой, своим мышлением в поисках истины на пути к Богу.

"С самого детства я росла с любовью и верой в Бога, и в знаки, посылаемые Им свыше. И с того момента, как я начала осознавать себя, у меня появились вопросы: «Кто мы?», «Какова наша миссия на земле?», «В чем смысл жизни», «Что бывает с нами после смерти» и т.п. Информация, которая представлена в книге, приходила ко мне в измененном состоянии сознания в результате глубоких размышлений и пережитых эмоций. Искренне верю, что книга, являющаяся моим дебютом, найдет своего читателя, который не просто прочтет ее и отложит в сторону, а будет, читая, размышлять и самостоятельно расшифровывать информацию, которая не только расширит его сознание, но также подарит любовь сердцу и свет душе», - сказала Сакина Джафар.

Книга «Две лодки. Путешествие одной души в океане бесконечности» состоит из двух глав – «Лодка души» и «Лодка разума». По словам автора, первая глава посвящена большой любви к Богу, написана в состоянии глубокого душевного полета, простого восприятия и пропуска через себя эманаций божественной энергии и любви. Вторая же глава – труд глубоких размышлений о предмете дня, интересовавший автора книги на тот период времени, написанный в результате пережитого опыта и полученных впечатлений. В книгу вошли афоризмы, молитвы, стихи.

Основатель и управляющий партнер компании Red Communications и председатель клуба «100 деловых женщин Азербайджана» Татьяна Микаилова отметила актуальность и значимость темы книги: «Эта книга помогает человеку строить мост – мост к себе, дорога к которому проходит через самого человека. Верю, что произведение, которое хочется перечитывать снова и снова, принесет автору успех».

В мероприятии приняли участие деятели культуры и искусства, представители творческой интеллигенции, близкие и друзья автора, которые пожелали автору дальнейших творческих успехов.

(Автор: Вугар Иманов)