Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan gelecekte daha mühim başarılar kazanacak"

2017-05-24 18:30 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Cumhuriyet Günü nedeni ile tebrik mektubu gönderdi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, değerli Kardeşim.

Azerbaycan'ın Milli Bayramı-Cumhuriyet Günü nedeni ile şahsınızı ve tüm Azerbaycan halkını en samimi duygularla tebrik ediyorum. Kardeş Azerbaycan'un bağımsızlığının berpasından geçen sürede tüm alanlarda elde ettiği başarılar yüksek değerlendirerek izliyor, uluslararası alanda kazandığı etkili konumundan gurur duyuyoruz. Eminim ki, sizin kararlılığınız ve ileri görüşlü yönetiminizle Azerbaycan gelecekte daha mühim başarılar kazanacak.

Ülkelerimiz arasında ilişkilerin her alanda daha yüksek müttefik düzeyine yükselmesinden memnunuz. Ortak tarih, kültür ve adetlerle sıkı şekilde biri birine bağlı olan halklarımız arasında işbirliğinin güçlü ilişkilerimiz sayesinde her akada daha da derinleşerek gelecekte de başarıyla devam edeceğinden şüphem yok.

Bu vesileyle, size-değerli Kardeşime bir daha sağlık ve mutluluk, dost ve kardeş Azerbaycan halkına ise barış ve refah diliyorum."