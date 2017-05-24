Победительнице Исламиады в Турции вручили премию в размере 10 000 лир

2017-05-24 18:28 | www.oxu.az | 3

Завоевавшая на IV Играх исламской солидарности «Баку - 2017» золотую медаль турецкая каратистка Дилара Бозан получила премию в размере 10 000 турецких лир (около 4500 манатов).

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, премию спортсменке вручил председатель муниципалитета Дюздже Мехмет Келеш.

Приняв Дилару Бозан, Мехмет Келеш поздравил спортсменку с высоким результатом.

Каратистка отметила, что она осталась в этом виде спорта благодаря отцу:

«Раньше я неоднократно хотела уйти из спорта. Когда сказала об этом папе, он заплакал и сказал «Я столько старался, не уходи». Этот день стал в моей судьбе переломным».

A.C.

