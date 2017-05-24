Президент Азербайджана утвердил «Положение о системе «Льготное жилье»

2017-05-24 18:33 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Положения о системе «Льготное жилье».



Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Кабинету министров поручено в течение 3 месяцев подготовить и представить главе государства предложения с целью приведения в соответствие с данным указом президентских актов, в течение 3 месяцев обеспечить соответствие нормативно-правовых актов Кабмина с данным указом и проинформировать об этом президента Азербайджана, а также решить все вопросы, вытекающие из настоящего указа.



Министерству юстиции поручено обеспечить соответствие нормативно-правовых актов и актов нормативного характера органов центральной исполнительной власти с данным указом и проинформировать об этом Кабинет министров.

A.C.

