14 самых опасных в мире дорог, от которых захватывает дух – ФОТО

2017-05-24 18:40 | www.oxu.az | 3

Каждому, кому хотя бы раз доводилось кататься на американских горках, известно выражение «душа ушла в пятки». Однако вряд ли это развлечение может сравниться с трассами и шоссе, построенными на высоте нескольких километров над пропастью, в безлюдной пустыне, над водой или даже под ней.

Oxu.Az со ссылкой на AdMe.ru приглашает вас в путешествие по самым невообразимым дорогам мира, перед которыми меркнут любые крутые аттракционы.

Туннель Гуолян, Китай

Километровый туннель Гуолян, проложенный через горный массив, ведет к одноименной деревне. В 1970-х годах жители поселения своими силами прорубили этот туннель и «окна» в нем, используя только ручные инструменты. Ширина туннеля составляет около 4 метров, поэтому водителям приходится быть предельно аккуратными.

Рынок на рельсах Меклонг, Таиланд

На первый взгляд рынок Меклонг похож на сотни других тайских рынков. Но только до тех пор, пока не раздается гудок поезда, путь которого проходит прямо через торговые ряды. Буквально за секунды торговцы убирают свой товар и складывают навесы, пропуская поезд, движущийся со скоростью около 15 км/ч.

Юнгас-роуд, Боливия

Дорога Юнгас соединяет боливийские города Ла-Пас и Коройко. Спускаясь с высоты 3 300 метров до 360 метров над уровнем моря, она образует множество петель, в которые не так-то просто «вписаться». Несмотря на то, что дорога очень узкая, здесь умудряются разъезжаться даже грузовики; впрочем, одному из них нередко приходится долго сдавать назад.

Шоссе Эйр, Австралия

Глядя на эту дорогу, вряд ли можно подумать о том, что она представляет большую опасность. Однако количество аварий на этом 1 660-километровом австралийском шоссе, проложенном вдали от населенных пунктов, очень велико. Причина довольно проста: пейзажи здесь настолько однообразны, что водители буквально засыпают за рулем.

Железная дорога «Нос дьявола», Эквадор

Железная дорога «Нос дьявола» проложена по одноименной скале, возвышающейся на высоте 800 метров. До недавнего времени туристам разрешали ездить на крышах вагонов, курсирующих здесь, однако сегодня это уже запрещено.

Железнодорожный мост Памбан, Индия

Мост Памбан соединяет материковую часть Индии с одноименным островом. В 1964 году мост был разрушен сильными ветрами Полкского залива, поэтому теперь при скорости ветра более 55 км/ч всем проходящим поездам дается специальный сигнал, предупреждающий о возможной опасности.

Каракорумское шоссе, Пакистан—Китай



1 300-километровое шоссе Каракорум считается самым высокогорным в мире международным шоссе, один из участков которого проходит на высоте более 4 600 метров. Муссонные дожди, идущие летом, часто размывают дорогу и вызывают оползни, а на зиму шоссе вовсе закрывают из-за погодных условий и возможности схода лавин.

Пассаж дю Гуа, Франция

Эта обычная на первый взгляд дорога соединяет остров Нуармутье с материковой частью Франции. Однако во время приливов она полностью погружается под 4-метровую толщу воды, оставаясь доступной для проезда всего лишь дважды в сутки.

Лех-Манальское шоссе, Индия



Лех-Манальское шоссе проходит через несколько высокогорных перевалов, находящихся на высоте от 4 до 5 километров. Дорога очень узкая, что не мешает местным автомобилистам проноситься по ней на огромной скорости.

Дорога на горе Тяньмэнь, Китай



11-километровая дорога, насчитывающая 99 изгибов, ведет к вершине горы Тяньмэнь, на которой расположен буддийский храм. В некоторых местах расстояние между поворотами составляет менее 200 метров, поэтому водителям постоянно нужно быть предельно внимательными.

Дорога через солончак Уюни, Боливия



Трасса, проходящая через высохшее озеро Уюни, находится на высоте 3 650 метров над уровнем моря. Местные пейзажи настолько необычные, что в них немудрено потеряться, а мобильные телефоны здесь по большей части бесполезны. Ехать сюда с экскурсией может и безопасно, а вот отправляться самостоятельно все же не стоит — тем более, что в ночное время здесь нередко холодает до −30 °C.

Дорога через каньон Скипперс, Новая Зеландия



Многочисленные ямы и обрывы, крутые спуски, внезапные повороты, подвесные мосты и сильные сужения дороги — это далеко не все сюрпризы, подстерегающие на переправе через каньон Скипперс. Местные фирмы, занимающиеся прокатом автомобилей, даже не дают страховку тем, кто собирается покорить этот маршрут.

Шоссе имени Джеймса У. Далтона, Аляска, США



Только 175 километров из этого 666-километрового шоссе покрыто асфальтом, остальной путь приходится преодолевать по гравию. На протяжении всей дороги есть всего 3 населенных пункта, 3 заправки и только 1 медпункт. У каждого, кто въезжает на эту трассу, местная полиция проверяет наличие всего необходимого для выживания в трудных природных условиях Аляски.

«Поезд в облака», Аргентина

На протяжении 217-километровой железной дороги поезд преодолевает 21 туннель, 42 моста и виадука, 2 спирали и еще 2 зигзага. Свое романтическое название дорога получила благодаря высоте, на которой находятся некоторые ее отрезки: иногда она настолько велика, что поезда проезжают прямо сквозь облака.

A.C.

